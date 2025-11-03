Life.ru выяснил, о каких болезнях могут говорить холодные ноги и ледяные руки

Чаще всего регулярное ощущение холода в конечностях связано с низкой температурой или малоподвижным образом жизни, однако иногда такой симптом может указывать на проблемы с кровообращением, щитовидной железой или нервами. Об этом Life.ru рассказала врач-кардиолог, функциональный диагност «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Ирина Поляева.

«Снижение гемоглобина (анемия) может привести к ощущению холодных рук и ног из-за недостаточного поступления кислорода к тканям. Нередко причиной становится и нарушение кровообращения — например, при атеросклерозе, когда из-за холестериновых отложений сосуды сужаются, и кровь хуже циркулирует к конечностям», — отметила эксперт.

По словам кардиолога, снижение функции щитовидной железы замедляет обмен веществ, снижает температуру тела и сопровождается усталостью, сухостью кожи и набором веса. А у людей с диабетом холодные конечности могут быть связаны с повреждением нервов, нарушающим кровообращение.

При регулярном появлении симптома специалист рекомендует обратиться к врачу. Временно облегчить состояние помогают тёплая одежда, комфортная температура и простые упражнения для стимуляции кровотока.

«Однако важно помнить, что холодные конечности — не всегда безобидное явление, и иногда они сигнализируют о серьёзных проблемах со здоровьем», — заключила собеседник Life.ru.

