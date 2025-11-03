Четыре человека погибли в результате землетрясения на севере Афганистана

В провинции Саманган на севере Афганистана в результате землетрясения погибли четыре человека, ещё несколько десятков человек пострадали. Такой информацией делится афганское СМИ Еtilaatroz, ссылаясь на неназванные источники.

«Источник сообщил о четырёх погибших и десятках раненых», — сказано в публикации. Стоит отметить, что власти Афганистана не подтверждали сообщения о погибших.

Согласно предварительным данным, повреждения получило дорожное полотно между провинциями Саманган и Балх. Движение по шоссе Балх-Саманган парализовано из-за оползня, вызванного подземными толчками.

Напомним, землетрясение произошло в ночь со 2 на 3 ноября в провинции Саманган, которая находится на севере Афганистана. Магнитуда сейсмособытия составила 6,8. Очаг землетрясения залегал на глубине 30 километров, сила подземных толчков оценивается в 7 баллов. Также землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано на филиппинском острове Негрос. Эпицентр подземных толчков располагался в 29 километрах к северу от города Баяван, население которого составляет 122 тысячи человек. Очаг землетрясения находился на глубине 145 километров.