Регион
3 ноября, 01:56

Четыре человека погибли в результате землетрясения на севере Афганистана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / raditya

В провинции Саманган на севере Афганистана в результате землетрясения погибли четыре человека, ещё несколько десятков человек пострадали. Такой информацией делится афганское СМИ Еtilaatroz, ссылаясь на неназванные источники.

«Источник сообщил о четырёх погибших и десятках раненых», — сказано в публикации. Стоит отметить, что власти Афганистана не подтверждали сообщения о погибших.

Согласно предварительным данным, повреждения получило дорожное полотно между провинциями Саманган и Балх. Движение по шоссе Балх-Саманган парализовано из-за оползня, вызванного подземными толчками.

Житель Турции рассказал о массовой панике во время мощного землетрясения
Напомним, землетрясение произошло в ночь со 2 на 3 ноября в провинции Саманган, которая находится на севере Афганистана. Магнитуда сейсмособытия составила 6,8. Очаг землетрясения залегал на глубине 30 километров, сила подземных толчков оценивается в 7 баллов. Также землетрясение магнитудой 5,5 было зафиксировано на филиппинском острове Негрос. Эпицентр подземных толчков располагался в 29 километрах к северу от города Баяван, население которого составляет 122 тысячи человек. Очаг землетрясения находился на глубине 145 километров.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Виталий Приходько
