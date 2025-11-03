Трамп заявил, что Путин и Си Цзиньпин — умные лидеры, с которыми нельзя играть

Президенты России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин — сильные и умные политики, с которыми не стоит вступать в конфронтацию. Такое мнение высказал американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS.

По словам республиканца, оба лидера обладают жёстким характером, высоким интеллектом и мощным влиянием. Он подчеркнул, что игнорировать этих людей и их интересы — опасная стратегия. Глава Белого дома отметил, что Россия обладает значительным ядерным арсеналом. По словам Трампа, он обсуждал вопрос денуклеаризации как с Россией, так и с Китаем.

«Оба жёсткие, оба умные, оба очень сильные лидеры. С этими людьми нельзя играть», — сказал президент США.

Ранее Трамп исключил возможность передачи Украине крылатых ракет Tomahawk. Во время общения с журналистами на борту самолёта, следовавшего из Флориды в Вашингтон, он опроверг планы о поставках данного вооружения Киеву. При этом хозяин Белого дома не исключил изменения позиции в будущем, но заверил, что в настоящее время он этого не сделает.