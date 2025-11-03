Россиян предупредили о рисках при покупке вторичного жилья у пожилых

При покупке вторичного жилья у пожилых собственников необходимо проявлять осторожность, чтобы не лишиться и жилья, и денег. Об этом сообщила агентству «Прайм» ведущий юрист ЕЮС Србуи Манджиева.

По её словам, сделка может быть признана недействительной, если продавец недееспособен или был не в состоянии оценивать свои действия. Даже если покупатель действовал честно, вернуть деньги непросто. Чтобы избежать подобных проблем, юрист советует заранее уточнять правовой статус квартиры и проверять дееспособность владельца.

Но даже полная проверка не устраняет всех рисков. Дополнительно стоит рассмотреть оформление страховки титула: в случае утраты права собственности страховая компания возмещает вложенные средства.

Ранее эксперт по недвижимости рассказал, что в России наблюдается рост числа так называемых «токсичных» квартир, собственниками которых являются пожилые люди. По его словам, риелторы всё чаще отказываются от работы с женщинами старше 60 лет, поскольку покупатели опасаются возможных судебных разбирательств. Кроме того, эксперт отметил, что стандартное титульное страхование не покрывает риски, связанные с уголовными делами о мошенничестве.