Ушлые российские пенсионерки «затерроризировали» риелторов и покупателей квартир

В России наблюдается рост числа так называемых «токсичных» квартир, собственниками которых являются пожилые люди, рассказал эксперт по недвижимости Константин Анохин. По его словам, риелторы всё чаще отказываются от работы с женщинами старше 60 лет, поскольку покупатели опасаются возможных судебных разбирательств.

«Покупатели даже не рассматривают подобные варианты. На рынке это уже называют «бабка-террор»: риск потерять жильё через суд отпугивает всех участников сделки», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Он отметил, что формирование новой тенденции связано с несколькими резонансными случаями, когда бывшие собственницы оспаривали сделки купли-продажи, утверждая, что действовали под давлением аферистов. Ситуацию усугубляет тот факт, что стандартное титульное страхование не покрывает риски, связанные с уголовными делами о мошенничестве. По мнению эксперта, решением могло бы стать создание специализированного страхового продукта.

Ранее психиатр раскрыла причины тяги пожилых людей собирать всякое барахло в квартире. Синдром Диогена, проявляющийся патологическим накопительством и социальной изоляцией, является серьёзным психическим расстройством, а не следствием старения, предупредила эксперт.