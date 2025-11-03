В МВД Сербии сообщили о задержании 37 участников беспорядков в Белграде

Полиция Сербии задержала 37 человек, подозреваемых в участии в беспорядках у Скупщины в Белграде. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

«Сотрудники МВД идентифицировали и задержали 37 человек, которые участвовали в нарушении общественного спокойствия и порядка в ходе несогласованной акции предыдущей ночью перед Народной Скупщиной», — заявили в ведомстве.

Силовики продолжают работу по установлению и задержанию всех причастных к беспорядкам. Протесты начались после того, как Дияна Хрка, мать погибшего при обрушении железнодорожного вокзала в Нови-Саде в 2024-м году Стефана Хрка, начала голодовку с требованием найти виновных в трагедии и провести досрочные выборы. Позже к ней присоединились студенты и граждане, поддерживающие её требования. Одновременно у здания парламента собрались сторонники властей.

Ранее беспорядки охватили центр Белграда, Нови-Сад и Суботицу. Политическая акция у здания парламента переросла в открытое противостояние: оппозиционеры и проправительственные активисты начали забрасывать друг друга петардами и стеклянными бутылками. Причиной новой волны протестов стала годовщина обрушения навеса на железнодорожном вокзале в Нови-Саде в 2024 году, в результате происшествия трагически погибли 16 человек.