3 ноября, 03:25

Трамп рассказал, почему санкции США не действуют на Россию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mark reinstein

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу CBS, что США обладают ограниченными возможностями для оказания экономического давления на Российскую Федерацию.

На вопрос о причинах неэффективности американской политики использования пошлин в отношении России республиканец ответил, что считает данный подход действенным в отношении президента РФ Владимира Путина. Хозяин Белого дома объяснил, что поступает с Россией иначе, поскольку у США не так много экономических связей с Москвой, и она не является крупным покупателем американской продукции.

«Я думаю, что это работает с Путиным. С ним я поступил иначе, потому что у нас не так уж много бизнеса с Россией, понимаете? Он ведь не тот, кто много у нас покупает», — сказал американский лидер.

Ранее эксперты наблюдали изменение подхода администрации Трампа к политике санкций против России. На фоне конфликта на Украине Соединённые Штаты, предположительно, отказались от жёстких мер в отношении Китая за приобретение российской нефти. Аналитики предполагали, что нормализация отношений с Пекином и достижение торговых договорённостей могли стать для республиканца более приоритетными задачами, чем ужесточение антироссийских санкций.

