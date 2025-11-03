Полиция проводит проверку по факту конфликта в посёлке Московский
Обложка © Life.ru
В Новой Москве правоохранители проводят проверку по факту конфликта между гражданами в посёлке Московский. Об этом РИА «Новости» сообщили в столичном управлении МВД.
Согласно силовикам, сигнал о происшествии поступил 2 ноября в 23:40 мск. На место прибыли сотрудники полиции, которые приступили к выяснению обстоятельств. В ходе мероприятий устанавливаются личности участников инцидента. Пострадавших в результате конфликта выявлено не было.
