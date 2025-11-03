Россия и США
3 ноября, 00:56

В Сербии задержан участник протеста за обнажение и оскорбительные жесты

Обложка © X / Dancing Godzilla

Сербская полиция задержала мужчину, который в ходе протестов демонстрировал правоохранителям свой половой орган и непристойными жестами нарушал общественное спокойствие. Об этом сообщили в МВД республики.

По данным ведомства, 35-летний С.П. поднялся на защитное ограждение на перекрёстке Таковской улицы и бульвара короля Александра, где публично обнажился и делал непристойные жесты в сторону сотрудников полиции. Отмечается, что этими действиями он вызвал возмущение граждан.

Вучич обвинил протестующих в атаке на лагерь сторонников власти у Скупщины

Напомним, в Сербии возникли протесты, которые переросли в столкновения с полицией. Политическая акция у здания парламента переросла в открытое противостояние. На улице Кнеза Милоша участники акции забросали граждан различными предметами и пиротехническими средствами, митингующие также подожгли одну из палаток, в которой находились люди.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Сербия
  • Происшествия
