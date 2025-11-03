Россия и США
3 ноября, 00:07

Вучич обвинил протестующих в атаке на лагерь сторонников власти у Скупщины

В Сербии протестующие атаковали палаточный лагерь сторонников властей у здания Скупщины. Использовались фаеры, петарды и бутылки, заявил сербский президент Александр Вучич телеканалу Informer.

«Речь идёт о трусах, когда они увидели, что ответ был готов, они убежали. Важно отметить, что они использовали фаеры, петарды, бутылки с желанием поджечь людей. Как и ожидалось, после разгрома в Нови-Саде, было меньше людей, чем ожидалось», — заявил он.

Вучич отметил, что нападения на «Чациленд» были ожидаемыми и призвал быть сдержанными и спокойными. Кроме того, по словам президента, протестующие были разочарованы количеством участников, так как их было менее 40 тысяч человек.

Напомним, в Сербии возникли протесты, которые переросли в столкновения с полицией. Политическая акция у здания парламента переросла в открытое противостояние: оппозиционеры и проправительственные активисты начали забрасывать друг друга петардами и стеклянными бутылками. На улице Кнеза Милоша участники акции забросали граждан различными предметами и пиротехническими средствами, митингующие также подожгли одну из палаток, в которой находились люди. Один сотрудник полиции получил травму.

