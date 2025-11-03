Россия и США
3 ноября, 03:53

Из Суджи Курской области вывезли тела 300 погибших от рук украинских боевиков

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Из Суджи Курской области вывезены и переданы родственникам тела 300 местных жителей, погибших в результате действий боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил РИА «Новости» сотрудник военно-следственных органов Следственного комитета Российской Федерации Александр Глухарев.

Как сообщил представитель следствия, с середины августа в Судже наряду с эвакуацией велись поисковые работы. В результате были эксгумированы тела 112 человек, которые были зверски убиты украинскими военными.

«После того, как была проведена эксгумация, эвакуация тел, тела заносятся в реестр, что они найдены, обнаружены, опознаны или не опознаны. После этого тела передаются группами поиска в морг города. В городе Курск, где работают представители Главного военно-следственного управления, уже берут ДНК, проводят опознание», — пояснил Глухарев.

Ранее в Судже Курской области в ходе поисковых работ в частном доме было обнаружено тело обнажённой женщины. Об этом сообщил старший офицер отдела организации розыска без вести пропавших и поиска погибших Главного координационного центра Минобороны РФ, старший лейтенант Дмитрий Дубов. Причиной смерти женщины стали взрывные травмы, что было установлено в ходе экспертизы.

