Ранее стало известно, что военнослужащие 63-й бригады Вооружённых сил Украины устраивают жестокие казни для мирных жителей Красного Лимана в Донецкой Народной Республике. Командование ВСУ не только в курсе расстрелов простых граждан, но поощряет эти расправы. Также недавно посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что на Украине российских военнопленных пытают на электрических стульях, ставят на них эксперименты, вплоть до псевдомедицинских. Украина «нафарширована тайными тюрьмами», куда попадают пленные. Обычно это подвальное помещение, где всем «заключённым устраивают ад».