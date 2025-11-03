Россия и США
3 ноября, 04:42

Стало известно количество трудоустроенных подопечных интернатов в России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Координатор проекта «Трудоустройство» АНО «Служба защиты прав» Ирина Маляева сообщила, что, по общероссийским данным, официально трудоустроены лишь 2% людей, проживающих в интернатах. Организация работает на территории Нижегородской области, пишет газета «Известия».

«Среди людей, проживающих в интернатах Нижегородской области, трудоустроено 4%. В целом по России этот показатель ещё ниже — всего 2%. Фактически работают гораздо больше: подопечные интернатов по собственному желанию помогают в ПНИ, часто выполняя обязанности штатных сотрудников, но не трудоустроены официально», — сообщила она.

По словам эксперта, особую сложность представляет трудоустройство людей, проживающих в психоневрологических интернатах, в том числе из-за недостаточной веры сотрудников ПНИ в их возможности. Маляева подчеркнула, что существует ограниченное количество профессий, адаптированных для людей с нарушениями психики.

Ранее сообщалось, что работа в День народного единства, ежегодно празднуемого 4 ноября, подлежит оплате не менее чем в двойном размере. Повышенная выплата распространяется на все часы, фактически отработанные в государственный праздник, независимо от продолжительности рабочего дня. Размер дополнительной компенсации может быть закреплен в коллективных договорах или трудовых соглашениях.

Антон Голыбин
