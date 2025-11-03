В Миссисипи местная жительница застрелила одну из сбежавших лабораторных обезьян

Одну из сбежавших в Миссисипи лабораторных обезьян застрелила местная жительница. Об этом сообщает Associated Press.

По словам Джессики Бонд Фергюсон, обезьяну во дворе заметил её 16-летний сын. Женщина объяснила, что решила стрелять из-за опасений, что животное может быть переносчиком заболевания.

В исследовательском центре, откуда сбежали обезьяны, заверили, что животные недавно проходили проверку и не являются переносчиками патогенов.

Напомним, ранее в американском штате Миссисипи было зафиксировано ДТП с участием грузового автомобиля, перевозившего обезьян для лабораторных исследований. В результате аварии некоторые животные сбежали из повреждённого транспортного средства. Представители офиса шерифа округа Джаспер предупредили, что сбежавшие обезьяны могут проявлять агрессию и представлять опасность для здоровья людей.