Нападающий «Коламбуса» Марченко продлил результативную серию до пяти матчей

В рамках регулярного чемпионата НХЛ хоккейный клуб «Коламбус» потерпел поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» со счётом 2:3 в гостевом матче. У победителей шайбы забросили Мэттью Шефер (на 6-я и 59-я минуты) и Симон Хольмстрём (60). У «Коламбуса» отличились Майлз Вуд (36) и Дентон Матейчук (53).

Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко продлил результативную серию до пяти матчей, приняв участие во втором голе команды. В пяти последних встречах на его счету по одному результативному пасу. Всего форвард набрал 12 очков (5 голов + 7 передач) в 12 играх регулярного чемпионата.

Мэттью Шефер установил два рекорда. Он стал самым быстрым первым номером драфта среди защитников, набравшим 10 очков, достигнув этого результата за 12 матчей (предыдущий рекорд — 15 игр у Аарона Экблада). Спортсмен также стал самым молодым защитником в истории НХЛ, оформившим дубль, превзойдя достижение легендарного Бобби Орра.

«Коламбус», прервавший серию из четырёх побед, занимает 4-е место в Столичном дивизионе (14 очков в 12 матчах). «Айлендерс» находятся на 6-й позиции (13 очков после 12 игр). В следующем туре «Коламбус» 6 ноября сыграет в гостях с «Калгари», а «Айлендерс» днём ранее примут «Бостон».

Ранее форварды американского ХК «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и Сидни Кросби добились беспрецедентного достижения в НХЛ, установив рекорд по заработанным очкам. Российский хоккеист набрал 17 баллов за 12 игр текущего сезона, а канадский нападающий — 15. Впервые в истории лиги два одноклубника в возрасте 38 лет и старше смогли заработать более 15 очков за один календарный месяц. Примечательно, что 17 очков, набранные Малкиным, стали лучшим показателем среди игроков в возрасте 39 лет за последние 55 лет. Спортсмен повторил достижение канадца Жана Беливо, обойдя результаты таких легенд, как Александр Овечкин и Горди Хоу, которым удавалось набрать по 16 очков.