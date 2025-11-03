На Камчатке произошло два землетрясения магнитудой до 5,6

На Камчатке произошли два землетрясения магнитудой от 5,0 до 5,6. Об этом сообщили в Telegram-канале Камчатского филиала ЕГС РАН.

Первое землетрясение произошло на глубине 23,5 км в 163 км от Петропавловска-Камчатского. Второе зафиксировано на глубине 42,5 км в 397 км от города, время — 06:55 мск. Данных о разрушениях и пострадавших не поступало.

Ранее в провинции Афганистана Саманган произошло землетрясение магнитудой 6,8. Очаг землетрясения залегал на глубине 30 километров, сила подземных толчков оценивается в 7 баллов. В результате стихийного бедствия погибли семь человек, ещё 150 пострадали.