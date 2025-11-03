В Афганистане при землетрясении погибли семь человек, 150 пострадали
В результате землетрясения в Афганистане погибли семь человек, ещё 150 получили ранения. Об этом сообщает Reuters.
Видео © X / Abdulhaq Omeri
«По состоянию на сегодняшнее утро в медицинские центры были доставлены 150 человек с ранениями и семь погибших», — сообщил представитель департамента здравоохранения в Самангане Самим Джоянда.
Напомним, землетрясение произошло в ночь со 2 на 3 ноября в провинции Саманган, которая находится на севере Афганистана. Магнитуда сейсмособытия составила 6,8. Очаг землетрясения залегал на глубине 30 километров, сила подземных толчков оценивается в 7 баллов. Ранее сообщалось о четырёх погибших.
Обложка © X / Abdulhaq Omeri