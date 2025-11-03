В Афганистане при землетрясении погибли семь человек, 150 пострадали

В результате землетрясения в Афганистане погибли семь человек, ещё 150 получили ранения. Об этом сообщает Reuters.

Видео © X / Abdulhaq Omeri

«По состоянию на сегодняшнее утро в медицинские центры были доставлены 150 человек с ранениями и семь погибших», — сообщил представитель департамента здравоохранения в Самангане Самим Джоянда.