ЕС нарастил закупки российских сладостей

За первые восемь месяцев текущего года Европейский союз продемонстрировал некоторое увеличение импорта кондитерских изделий из России, достигнув отметки в 14 миллионов евро. Параллельно с этим, сам ЕС также активизировал экспорт шоколада в Российскую Федерацию, нарастив поставки почти на десятую часть. Такие данные приводит РИА «Новости».

Детализация показывает, что в период с января по август включительно, сладости, поступившие из России в ЕС, оценивались в 13,5 миллиона долларов, что на 6% превысило показатели аналогичного периода прошлого года. В частности, европейские страны закупили шоколада и изделий на его основе на сумму 6,9 миллиона долларов (рост на 5%), хлебобулочных изделий — на 4,6 миллиона (увеличение на 8%), а также сахарных сладостей — на 2 миллиона (прирост на 5%).

Тем не менее, анализируя итоги августа, было отмечено месячное снижение объёмов поставок: общая сумма упала на 7%, составив 353 тысячи евро. Конкретно, поставки шоколада сократились до 196 тысяч евро, выпечки — до 109 тысяч, а сахарных сладостей — до 48 тысяч евро.

Что касается экспорта со стороны ЕС, то по результатам восьми месяцев Евросоюз увеличил поставки шоколада в Россию на 8%, доведя их до 269,3 миллиона долларов. При этом за август объемы поставок составили 30,4 миллиона долларов, что отражает снижение на 8% по сравнению с предыдущим месяцем и на 16% в годовом исчислении.

Между тем Россия в сентябре текущего года возобновила импортные поставки винограда из Грузии, что стало первым подобным случаем с декабря прошлого года. В сентябре российские импортёры закупили грузинский виноград на общую сумму 688 тысяч долларов. Примечательно, что в денежном выражении объёмы поставок продемонстрировали рост почти на 8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.