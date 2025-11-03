Отказ снять обложку с водительских прав может грозить арестом до 15 суток

Водителям, отказавшимся по требованию инспектора снять обложку с водительского удостоверения, может грозить административный арест до 15 суток или штраф до 4 тысяч рублей. Это следует из материалов ГАИ, с которыми ознакомился ТАСС.

«Отказ выполнить требование инспектора о передаче прав без обложки расценивается как воспрепятствование исполнению им служебных обязанностей», — говорится в документе.

Если у сотрудника полиции возникают сомнения в подлинности водительского удостоверения, он имеет право потребовать у водителя предъявить документ без обложки для проверки. В случае отказа гражданину может быть вменено нарушение по части 1 статьи 19.3 КоАП.

Санкция этой статьи предусматривает штраф от 2 до 4 тысяч рублей, арест до 15 суток или обязательные работы сроком до 120 часов. При этом вопрос о привлечении водителя к ответственности за подобное нарушение решается индивидуально.

Ранее в Госдуме советовали россиянам заранее обновлять водительские удостоверения, если они собираются путешествовать за границу на автомобиле. Временный порядок автоматического продления прав, введённый в 2022 году, перестанет действовать с 1 января 2026 года и распространяется только на территорию России. Просроченные удостоверения сохраняют силу ещё три года, чего, по его оценке, достаточно для плановой замены документа.