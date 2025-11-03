Автогонщик Кайл Ларсон стал двукратным чемпионом NASCAR

Кайл Ларсон, пилот команды Hendrick Motorsports, был объявлен чемпионом Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) по итогам сезона 2025 года. В финале плей-офф в Эйвондейле (Аризона, США) титул разыграли четыре гонщика: Ларсон, его партнёр по команде Уильям Байрон, а также пилоты Joe Gibbs Racing Дэнни Хэмлин и Чейз Бриско.

Основная борьба за победу в гонке и чемпионский титул развернулась между Дэнни Хэмлином и Уильямом Байроном. Хэмлин лидировал большую часть дистанции — 208 кругов из 319, Байрон — 52. Кайл Ларсон в середине гонки проигрывал лидерам целый круг, но смог вернуться в него.

За несколько кругов до финиша у Байрона произошёл прокол колеса, что вызвало появление жёлтых флагов и лишило его шансов на победу. На последовавшем пит-стопе команды приняли разные стратегии: Хэмлин сменил все четыре покрышки, а Ларсон — только две, что позволило ему выйти вперёд среди претендентов на титул.

В результате Ларсон финишировал третьим, не возглавив ни одного круга, но этого оказалось достаточно для завоевания второго чемпионского титула в карьере. Хэмлин занял шестое место, Чейз Бриско — 18-е, а Байрон, отстав на два круга, стал 33-м. Хэмлин в пятый раз дошёл до финала сезона, но ещё ни разу не становился чемпионом.

33-летний Кайл Ларсон выступает в NASCAR с 2013 года. Несмотря на дисквалификацию в 2020 году за расистское высказывание, он подписал контракт с Hendrick Motorsports и сразу же принёс команде чемпионский титул. В завершившемся сезоне Ларсон одержал три победы, всего в высшем дивизионе на его счету 32 финиша на первом месте.

Ранее лидер чемпионата «Формулы-1» Оскар Пиастри попал в аварию в квалификационной сессии этапа в Азербайджане, полностью уничтожив свой болид. Пилот не справился с управлением на сложном городском участке трассы в Баку и допустил жёсткое столкновение с барьером. Квалификация в целом выдалась крайне рваной, так как стюардам пришлось шесть раз прерывать сессию красными флагами из-за различных происшествий.