Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 ноября, 05:52

Украинский националист предложил ВСУ завоевать Китай и стать «Армией Бога»

Дмитрий Корчинский**. Обложка © Wikipedia / Ivasykus

Дмитрий Корчинский**. Обложка © Wikipedia / Ivasykus

Глава украинской партии «Братство»* Дмитрий Корчинский** озвучил предложение сделать из ВСУ «армию Бога» с целью последующего завоевания Китая. Слова известного украинского националиста приводят украинские медиа-ресурсы.

Корчинский** утверждает, что «армия Бога» настолько сильна, что ей невозможно противостоять.

«Она сможет перейти на Урал, сможет завоевать и Сибирь, и Китай, потому что Бог никогда не терпит поражений», — добавил он.

«С нетерпением ожидаю»: Украинский националист предложил разрешить военкомам стрелять по уклонистам
«С нетерпением ожидаю»: Украинский националист предложил разрешить военкомам стрелять по уклонистам

Ранее сообщалось, что украинские власти намерены до конца 2025 года создать космические войска и обновить структуру сил обороны. До 31 декабря 2025 года планируется сформировать правовую и организационную базу для функционирования новых подразделений, а также адаптировать под них структуру оборонных сил страны.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

* Экстремистская организация, деятельность которой запрещена в России

** Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar