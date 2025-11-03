Глава украинской партии «Братство»* Дмитрий Корчинский** озвучил предложение сделать из ВСУ «армию Бога» с целью последующего завоевания Китая. Слова известного украинского националиста приводят украинские медиа-ресурсы.

Корчинский** утверждает, что «армия Бога» настолько сильна, что ей невозможно противостоять.

«Она сможет перейти на Урал, сможет завоевать и Сибирь, и Китай, потому что Бог никогда не терпит поражений», — добавил он.

Ранее сообщалось, что украинские власти намерены до конца 2025 года создать космические войска и обновить структуру сил обороны. До 31 декабря 2025 года планируется сформировать правовую и организационную базу для функционирования новых подразделений, а также адаптировать под них структуру оборонных сил страны.

