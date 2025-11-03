Пассажиры автобуса задохнулись насмерть под тоннами гравия после лобового столкновения с грузовиком

По меньшей мере двадцать человек стали жертвами, ещё восемнадцать получили ранения в результате ужасающего лобового столкновения пассажирского автобуса с грузовиком, произошедшего в южном индийском штате Телангана. Как передаёт издание Hindustan Times, в момент инцидента в автобусе, направлявшемся в Хайдарабад, столицу штата, находилось около семидесяти человек.

Кадры с места ДТП в Индии, люди пытаются помочь пострадавшим. Видео © X / ysathishreddy

Грузовик, перевозивший гравий, столкнулся с автобусом с такой разрушительной силой, что часть сыпучего груза обрушилась на пассажирский салон, фактически заблокировав людей внутри.

Прибывшие на место трагедии спасательные бригады были вынуждены задействовать экскаваторы для извлечения пострадавших из искорёженных останков транспортных средств.

По предварительной версии, озвученной источниками, причиной катастрофы стало критическое превышение скорости и последующая потеря контроля над управлением со стороны водителя грузовика.

