Хакеры получили данные о частях СБУ через взлом страховых компаний Украины

Пророссийские хакерские группировки в результате масштабной кибероперации против шести крупнейших украинских страховых компаний получили доступ к конфиденциальной информации, включая данные о дислокации воинских подразделений Службы безопасности Украины. Об этом сообщили представители KillNet.

«В ходе изучения базы данных одной страховой фирмы, специализирующейся на воинских подразделениях, а также военнослужащих, были обнаружены записи с расположением и наименованием ряда воинских частей СБУ по Украине», — сказал представитель хакерской группировки KillNet.

В результате взлома было извлечено более 10 миллионов пакетов документов, включая страховые договоры, грин-карты, данные о недвижимости, промышленных объектах, транспортных средствах и водительских удостоверениях.