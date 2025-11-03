Россия и США
3 ноября, 06:21

Хакеры получили данные о частях СБУ через взлом страховых компаний Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ozrimoz

Пророссийские хакерские группировки в результате масштабной кибероперации против шести крупнейших украинских страховых компаний получили доступ к конфиденциальной информации, включая данные о дислокации воинских подразделений Службы безопасности Украины. Об этом сообщили представители KillNet.

«В ходе изучения базы данных одной страховой фирмы, специализирующейся на воинских подразделениях, а также военнослужащих, были обнаружены записи с расположением и наименованием ряда воинских частей СБУ по Украине», — сказал представитель хакерской группировки KillNet.

В результате взлома было извлечено более 10 миллионов пакетов документов, включая страховые договоры, грин-карты, данные о недвижимости, промышленных объектах, транспортных средствах и водительских удостоверениях.

Ранее стало известно, что хакеры также получили доступ к информации о стратегических предприятиях Украины, включая «Мотор Сич», Запорожский механический завод и «Укрсталь».

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Мария Любицкая
