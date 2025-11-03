Рэпер Obe 1 Kanobe отказался признать вину по делу о наркотиках
Рэп-исполнитель Никита Вартиков (Obe 1 Kanobe).
Рэп-исполнитель Никита Вартиков, известный как Obe 1 Kanobe, заявил о непризнании вины по уголовному делу о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА «Новости».
Защита Вартикова утверждает, что в деле нет доказательств, подтверждающих именно покушение на сбыт наркотиков. При этом рэпер не отрицает, что занимался культивацией марихуаны. В материалах подчёркивается, что его позиция остаётся непризнанием предъявленного обвинения.
Ранее в Санкт-Петербурге задержали двух мужчин по подозрению в сбыте наркотиков. 23-летний рэпер из города хранил крупные партии запрещённых веществ у себя дома на Таллинской улице и занимался их фасовкой, а его 36-летний сообщник из Тюменской области распределял наркотики в Петербурге и Ленинградской области.
