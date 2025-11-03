Ананасы в России подорожали на 16%

За последний год стоимость ананасов на российском рынке выросла на 16 процентов. Согласно прогнозам аналитиков АТОЛ, с которыми ознакомился телеграм-канал SHOT, к концу декабря цены на этот популярный новогодний фрукт могут увеличиться ещё на 10 процентов, что создаст дополнительную нагрузку на потребительские бюджеты в предпраздничный период.

Согласно предоставленным данным, за последний месяц стоимость этих экзотических фруктов возросла на 7 процентов. Если в начале осеннего сезона средняя цена за килограмм составляла 567 рублей, то к настоящему моменту этот показатель достиг отметки в 607 рублей. Для сравнения, год назад российские потребители могли приобрести ананасы по средней цене 523 рубля за килограмм.

Проведённое исследование ценовой ситуации в столичных торговых сетях выявило значительный разброс стоимости ананасов — от 600 до 1200 рублей за килограмм. Такой широкий ценовой диапазон объясняется несколькими ключевыми факторами: различиями в сортовых характеристиках, страной происхождения и особенностями логистических цепочек. Более 80 процентов всего объёма ананасовых поставок в Россию осуществляется из Коста-Рики, что определяет зависимость конечной стоимости от транспортных расходов и таможенных процедур.

Ранее сообщалось, что цены на шампанское тоже существенно выросли за последний год и продолжат расти к новогодним праздникам. В октябре 2025 года средняя цена бутылки достигла 1039 рублей, что на 11% больше, чем годом ранее. Эксперты отмечают, что подобная тенденция наблюдалась и в прошлом году, и прогнозируют дальнейшее подорожание к Новому году, примерно на 10%.