В России вступил закон об ограничении SIM-карт на одного человека

В России вступил в силу закон, ограничивающий количество SIM-карт на одного человека: граждане РФ смогут иметь до 20 номеров, иностранцы — до 10. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Предварительные результаты реализации норм законов показывают, что созданная система позволяет уберечь граждан от действий кибермошенников и финансовых потерь», — написал он в своём Telegram-канале.

Согласно Федеральному закону от 8 августа 2024 года № 303-ФЗ, при превышении лимита мобильные операторы обязаны блокировать «лишние» SIM-карты. По данным Роскомнадзора, в октябре нарушение лимита зафиксировано у 89 тысяч российских абонентов, на которых оформлено почти 6,5 млн номеров, и у 37 тысяч мигрантов с 757 тысячами SIM-карт. С 1 ноября операторам запрещено предоставлять услуги по этим номерам.

Проверить количество зарегистрированных SIM-карт и заблокировать неиспользуемые номера можно на портале «Госуслуги», где также доступна функция самозапрета на оформление новых договоров. За два месяца сервисом воспользовались около 200 тысяч россиян.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября 2025 года вступает в силу ограничение на количество SIM-карт на одного человека: суммарно у всех операторов разрешается оформлять не более 20 номеров. При превышении лимита операторы не имеют права продолжать обслуживание.