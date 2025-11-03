В тюрьме умер известный грузинский вор в законе Каха Зугдидский

В тюрьме французского города Ренн (Бретань) 31 октября на 64-м году жизни скончался грузинский вор в законе Кахабер Алшибая, более известный в преступном мире под прозвищем Каха Зугдидский. Причиной смерти стал рак лёгких. Об этом сообщает информационное агентство «Прайм Крайм».

Несмотря на происхождение из интеллигентной семьи, Кахабра и его братья избрали преступный путь. Один из братьев — Авто — был убит в 1993 году вместе с четырьмя сообщниками рядом с чайной фабрикой в Зугдиди. До получения воровского статуса в 1992 году Каха трижды привлекался к уголовной ответственности за кражи в Москве и Ленинграде.

Криминальная биография Зугдидского тесно связана с тремя другими ворами в законе: Гочой Джинчарадзе (Курша), Карло Чхиквадзе и Чиро Шонией, скончавшимся в новогоднюю ночь 2022 года. Все четверо были «коронованы» на одной сходке, приуроченной к 50-летию батумского вора Зури Цинцадзе, и ни один из них за всю карьеру не терял воровской статус.

Хотя Каха был наименее известен в широких кругах, он оказался одним из первых грузинских воров, кто задолго до антикриминальных реформ Саакашвили перебрался на постоянное жительство во Францию. Здесь он продолжал участвовать в преступной деятельности, что регулярно приводило его в тюремные камеры. Последний арест произошёл в феврале 2021 года в ходе масштабной операции Европола против грузинского криминалитета. По имеющимся сведениям, практически все грузинские преступные группировки, действовавшие в Западной Европе, находились под контролем Алшибаи.

Несмотря на многолетнюю наркотическую зависимость, причиной смерти криминального авторитета стал рак лёгких, диагностированный у него во время отбывания заключения.

Ранее Life.ru сообщал, что известный под прозвищем Чипит и имеющий репутацию одного из самых жестоких российских киллеров Игорь Сосновский будет отбывать наказание в лечебно-исправительном учреждении. Это связано с его заболеванием туберкулёзом. Несмотря на то, что бывший член Ореховской ОПГ был осуждён на 18 лет строгого режима за 16 убийств и 5 покушений, он избежал пожизненного заключения, пойдя на сотрудничество со следствием.