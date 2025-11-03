Суд отправил под стражу ещё двоих по делу Рудницкой о торговле детьми

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для двух новых участников уголовного дела о торговле несовершеннолетними, возбужденного в отношении председателя общественной организации «Содружество семей, семей с детьми и социально незащищённых слоёв населения» Ирины Рудницкой. Об этом сообщается в материалах, оказавшихся в распоряжении ТАСС.

Следствие установило, что в феврале 2025 года супружеская пара пыталась приобрести новорождённого через нелегально находящуюся в России женщину. Медик частной клиники в Щёлкове за 150 тысяч рублей согласилась провести роды и оформить документы на имя «покупателей». Расследование продолжается, материалы готовятся к направлению в суд.

Напомним, ранее в Москве арестовали председателя и клинического психолога «Содружества семей» Ирину Рудницкую. Следствие предъявило ей обвинение в торговле несовершеннолетними. Она будет содержаться в СИЗО до 22 ноября 2025 года. Обвиняемой грозит серьёзное наказание: по статье 127.1 УК РФ («Торговля людьми») максимальный срок лишения свободы может достигать 10 лет с последующим запретом на профессиональную деятельность сроком до 15 лет.