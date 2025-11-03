В свой день рождения умерла актриса Инна Штеренгарц

Российский кинематограф понёс тяжёлую утрату — на 78-м году жизни в свой день рождения, 2 ноября, скончалась Инна Штеренгарц. Она проводила кастинги для множества знаковых картин и также сама снималась в кино. Новость о её уходе распространил сайт «Кино-театр.ру».

Выпускница театроведческого факультета ЛГИТМиК начинала свой профессиональный путь в театре, затем перешла на Свердловскую киностудию. Её актерское дарование раскрылось в картине «Макаров», где она работала под руководством Владимира Хотиненко.

Штеренгарц сотрудничала с ведущими режиссерами, включая Ярополка Лапшина. Особой вехой в её карьере стал масштабный проект «Гибель империи», потребовавший подбора сотен исполнителей. Знаковым стало открытие Лизы Арзамасовой для роли в драме «Поп» — юная актриса поразила глубиной прочтения поэзии Северянина. После просмотра проб режиссер без раздумий утвердил тринадцатилетнюю исполнительницу, адаптировав персонаж под её индивидуальность, отмечала Штеренгарц в беседе с «Жар-птицей».

Профессиональное наследие мастера включает кастинги для «Демона революции», «Следователя Тихонова» и «Доктора Рихтера», где её новаторский подход установил новые стандарты качества в отечественном кинематографе.

Творческий мир не так давно лишился ещё одной легенды. Заслуженный артист России Анатолий Меньщиков ушёл из жизни в возрасте 75 лет. Он посвятил себя служению Театру имени Вахтангова, в котором сыграл около 100 образов. Роль унтер-офицера Лорио в «Мадемуазель Нитуш» в исполнении Меньщикова невозможно забыть, она навсегда останется в памяти зрителей и коллег, как и преданность актёра делу.