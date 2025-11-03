Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 ноября, 07:51

Путин присудил премию за вклад в укрепление единства российской нации

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин присудил премию за вклад в укрепление народного единства российской нации за 2025 год. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

Решение о присуждении премии принято по предложению Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям. Лауреатами премии стали заместитель директора ООО «Открытия» Анна Габдуллина и учёный секретарь бюджетного учреждения культуры Удмуртской Республики «Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай» Павел Орлов.

Премия президента РФ за вклад в укрепление единства российской нации вручается ежегодно в преддверии Дня народного единства за значительные заслуги в развитии межнационального согласия и укреплении гражданской идентичности.

Путин помог организовать общее фото с ранеными бойцами СВО
Путин помог организовать общее фото с ранеными бойцами СВО

А ранее Life.ru сообщал, что президент России Владимир Путин посетит российский регион на текущей неделе. А также примет участие в ряде других мероприятий государственного значения.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Мария Любицкая
  • Новости
  • Праздники
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar