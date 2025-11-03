Путин присудил премию за вклад в укрепление единства российской нации

Президент России Владимир Путин присудил премию за вклад в укрепление народного единства российской нации за 2025 год. Соответствующий указ опубликован на портале правовых актов.

Решение о присуждении премии принято по предложению Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям. Лауреатами премии стали заместитель директора ООО «Открытия» Анна Габдуллина и учёный секретарь бюджетного учреждения культуры Удмуртской Республики «Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай» Павел Орлов.

Премия президента РФ за вклад в укрепление единства российской нации вручается ежегодно в преддверии Дня народного единства за значительные заслуги в развитии межнационального согласия и укреплении гражданской идентичности.

