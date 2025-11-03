Сенатор Мурог: В 2026 году ожидается новая налоговая выплата для семей с детьми

С начала 2026 года в Российской Федерации начнёт действовать новая инициатива государства, направленная на поддержку семей с детьми. Эта мера, получившая название «семейная налоговая выплата», призвана существенно облегчить финансовое бремя, ложащееся на плечи родителей, и улучшить общее материальное положение домохозяйств, в которых воспитываются несовершеннолетние или молодые люди, продолжающие своё образование.

Как сообщил в интервью для RT сенатор Игорь Мурог, данная форма государственной помощи призвана стать действенным инструментом для снижения налоговой нагрузки на родителей. Получателями этой выплаты смогут стать семьи, где есть дети, не достигшие совершеннолетия (то есть до 18 лет). Кроме того, в число получателей войдут и молодые люди, которые проходят очное обучение в образовательных учреждениях и не достигли 23-летнего возраста.

Размер предоставляемой выплаты не будет одинаковым для всех. Он будет определяться индивидуально, с учётом нескольких ключевых факторов. В первую очередь, будет приниматься во внимание количество детей в семье. Во-вторых, существенное значение будет иметь совокупный доход всех членов семьи. Особое внимание при распределении средств будет уделено тем семьям, которые воспитывают троих и более детей (многодетные семьи), а также тем, чей доход находится ниже установленного прожиточного минимума (малоимущие граждане).

Процесс оформления семейной налоговой выплаты будет максимально упрощён и доступен для граждан. Подать необходимое заявление можно будет как в электронном виде, воспользовавшись порталом «Госуслуги», так и лично, обратившись в ближайшее отделение налоговой инспекции.

Для успешного получения выплаты потребуется предоставить определённый пакет документов. В частности, необходимо будет подтвердить уровень доходов всех членов семьи, а также документально удостоверить наличие детей, соответствующих возрастным критериям.

Сенатор подчеркнул, что данная мера имеет глубокий стратегический смысл. Она направлена на укрепление фундаментальных основ общества – института семьи. Кроме того, ожидается, что семейная налоговая выплата будет способствовать повышению рождаемости, что является одной из приоритетных задач государства.

Ранее Министерство науки и высшего образования РФ разработало правила оказания материальной помощи студентам, имеющим детей, и студенческим семьям. В соответствии с этими правилами, девушки, родившие в период обучения, могут быть переведены на бюджетное место или получить скидку на обучение, если бесплатное место недоступно. Университеты также могут выплачивать единовременные пособия за раннюю постановку на учёт по беременности и за рождение ребёнка. Предусмотрена поддержка и для студентов, вступивших в брак.