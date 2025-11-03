Четыре фуры столкнулись на трассе «Сибирь» в Приангарье, два человека погибли

На федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» в Иркутской области произошло масштабное ДТП с участием четырёх большегрузных автомобилей, погибли два человека. Об этом сообщает региональный главк МЧС России.

Инцидент случился на территории Куйтунского района, где столкнулись четыре грузовых транспортных средства. Специалисты экстренных служб оперативно прибыли на место происшествия и с применением аварийно-спасательного оборудования провели работы по деблокированию пострадавших. Согласно предварительным данным, в результате столкновения погибли два человека, ещё двое получили травмы различной степени тяжести.

В ликвидации последствий чрезвычайного происшествия задействованы четыре специалиста и одна единица спецтехники. Дорожное сообщение на данном участке трассы полностью перекрыто в обоих направлениях. Для обеспечения непрерывного транспортного потока организован объездной маршрут через населённый пункт Листвянка, доступный для легкового автотранспорта и маршрутных транспортных средств.

В результате столкновения погибли два человека. Видео © МЧС России

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев уточнил, что среди погибших и пострадавших оказались граждане Республики Беларусь и Китайской Народной Республики. Глава региона проинформировал, что о трагическом инциденте уже уведомлены дипломатические представительства обеих стран.

Медицинская помощь оказана всем пострадавшим: двое госпитализированы в медицинские учреждения, ещё один человек, получивший ушибы, отказался от госпитализации. Губернатор обратился к участникам дорожного движения с призывом строго соблюдать скоростной режим, выдерживать безопасную дистанцию и учитывать сезонные особенности дорожного покрытия, включая гололедицу.

Ранее сообщалось, что российский турист серьёзно пострадал в автокатастрофе в Таиланде. Его состояние настолько критическое, что транспортировка на родину пока невозможна. Для проведения жизненно важной операции требуется значительная финансовая помощь, которую его семья активно собирает. Несчастный случай произошёл в самом начале отпуска Ксении и Аркадия, прибывших в провинцию Краби 28 октября.