В НАТО и США обсуждаются опасные варианты поддержки Украины, включая установку бесполётной зоны и поражение российских самолётов, предупреждает издание American Conservative. Такие меры могут привести к прямому конфликту с Москвой и риску Третьей мировой войны.

«Во влиятельных кругах сейчас циркулируют безрассудные предложения установить бесполётную зону над Украиной и сбивать даже российские самолёты, входящие в воздушное пространство страны», — говорится в материале.

Официальные лица в США и НАТО должны отказаться от иллюзий о быстрой победе Киева и принять реальность — если конфликт продолжится, Москва может одержать верх. Альтернатива этому заключается в прямом военном вмешательстве НАТО, что превратит опосредованную войну в полномасштабный конфликт и создаст угрозу мировой эскалации.

Ранее сообщалось, что Европа и НАТО сознательно способствуют затягиванию конфликта на Украине ради собственной выгоды. Альянс нуждается в войне, чтобы оправдать расходы и существование. Мирное соглашение могло быть достигнуто в первые месяцы конфликта, но НАТО, якобы, препятствовало этому, чтобы испытать новое вооружение и продлить свою значимость.