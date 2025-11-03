Депутат Госдумы не исключил возможность полного запрета на продажу табака

Россия может последовать примеру Мальдив и полностью прекратить продажу сигарет и других табачных изделий. Об этом информировал председатель думского комитета по вопросам здоровья Сергей Леонов, слова которого обнародовал журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев в Telegram-канале.

Парламентарий подчеркнул, что подобные кардинальные меры требуют предварительного формирования устойчивого общественного запроса и достижения широкого консенсуса. В качестве международного прецедента он напомнил о новозеландской законодательной инициативе 2022 года, предполагавшей пожизненный запрет на продажу табачных изделий гражданам, рождённым после 1 января 2009 года, которая в итоге не была реализована.

Такая инициатива на рассмотрении не только в РФ. В Европе также могут запретить продажу сигарет и вейпов из-за рекомендаций ВОЗ. В проекте резолюции Совета ЕС указано, что запрет на производство и продажу фильтрованных сигарет сократит потребление табака. Поскольку 95% сигарет в Германии имеют фильтры, это фактически означает их полное исчезновение с рынка.