Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 ноября, 09:56

Депутат Госдумы не исключил возможность полного запрета на продажу табака

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bokeh Blur Background

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bokeh Blur Background

Россия может последовать примеру Мальдив и полностью прекратить продажу сигарет и других табачных изделий. Об этом информировал председатель думского комитета по вопросам здоровья Сергей Леонов, слова которого обнародовал журналист Кремлёвского пула Александр Юнашев в Telegram-канале.

Парламентарий подчеркнул, что подобные кардинальные меры требуют предварительного формирования устойчивого общественного запроса и достижения широкого консенсуса. В качестве международного прецедента он напомнил о новозеландской законодательной инициативе 2022 года, предполагавшей пожизненный запрет на продажу табачных изделий гражданам, рождённым после 1 января 2009 года, которая в итоге не была реализована.

Госдума в первом чтении поддержала запрет на продажу табака и вейпов на остановках
Госдума в первом чтении поддержала запрет на продажу табака и вейпов на остановках

Такая инициатива на рассмотрении не только в РФ. В Европе также могут запретить продажу сигарет и вейпов из-за рекомендаций ВОЗ. В проекте резолюции Совета ЕС указано, что запрет на производство и продажу фильтрованных сигарет сократит потребление табака. Поскольку 95% сигарет в Германии имеют фильтры, это фактически означает их полное исчезновение с рынка.

Все о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Вероника Бакумченко
  • Новости
  • Госдума
  • Социальные проблемы
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar