Вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль призвал полностью остановить поставки российской стали в страны Евросоюза, выразив недовольство тем, что под санкции не попали стальные слябы, перерабатываемые в ЕС. Об этом сообщило агентство DPA.

«Невозможно объяснить работникам нашей сталелитейной промышленности, что Европа по-прежнему держит рынок открытым для России», — сказал он.

На этой неделе канцлер Фридрих Мерц проведёт совещание с членами федерального правительства, премьер-министрами земель и представителями сталелитейной отрасли, чтобы обсудить поддержку промышленности и пути выхода из кризиса.

По данным статистики, в июле импорт российского железа и стали в ЕС составил 175,4 миллиона евро, что на 23% меньше, чем год назад, но на 2% больше по сравнению с июнем. Закупки российского алюминия снизились на 22% за год — до 60,6 миллиона евро, а в месячном выражении падение составило 27%.

Ранее сообщалось, что за первые восемь месяцев 2025 года Европейский союз увеличил импорт кондитерских изделий из России до 14 миллионов евро. Параллельно ЕС нарастил экспорт шоколада в Россию почти на десятую часть. Детализация показывает, что с января по август сладости из России в ЕС оценивались в 13,5 миллиона долларов, что на 6% выше показателей аналогичного периода прошлого года.