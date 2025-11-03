Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
3 ноября, 03:57

Три страны ЕС выступили против изъятия российских активов в интересах Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ivan Marc

Италия, Франция и Бельгия отказались присоединиться к большинству европейских стран, выступающих за использование замороженных российских активов в интересах Украины. Об этом пишет Corriere della Sera.

В статье говорится, что большинство стран Европы планируют направить эти средства Киеву в качестве займа из репараций, так как Украина жалуется на критический недостаток средств. Как отметил автор материала, для европейских лидеров это «будет одним из самых тяжёлых выборов с февраля 2022 года».

«Италия и Франция следуют за ними с некоторым нежеланием: вероятно, оба правительства обеспокоены своими финансовыми обязательствами в случае, если международный суд признает незаконным использование резервов Москвы. Бельгия также выступает против по той же причине, поскольку большая часть замороженных сегодня активов находится на платформе Euroclear в Брюсселе», — говорится в статье.

Кроме того, советник президента Украины по перевооружению Александр Камышин подчеркнул, что украинская оборонная промышленность функционирует примерно на треть из-за нехватки финансирования. По его словам, приобретение 140 миллиардов евро замороженных в Европе российских активов становится критически важным для обеспечения безопасности Украины.

А ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не участвует в дискуссиях Евросоюза о конфискации замороженных российских активов. Кроме того, по его словам, США обладают ограниченными возможностями для оказания экономического давления на Россию. А причиной тому является отсутствие экономических связей с Москвой, так как она не является крупным покупателем американской продукции.

