Трамп заявил, что добьётся прекращения конфликта на Украине за пару месяцев

До этого Дональд Трамп заявил, что в вопросе темпов урегулирования на Украине для его терпения «последней капли» не существует. Таким образом глава государства ответил на вопрос журналистов о том, какие действия стали бы для него признаком неготовности России к урегулированию. Также президент США заявил, что не рассматривает возможность поставки Киеву ракет Tomahawk. При этом хозяин Белого дома не исключил изменения позиции в будущем, но заверил, что в настоящее время он этого не сделает.