3 ноября, 02:46

Трамп заявил, что добьётся прекращения конфликта на Украине за пару месяцев

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian Jason

Американский лидер Дональд Трамп вновь заявил о том, что ему удастся добиться прекращения конфликта на Украине. Соответствующее заявление республиканец сделал во время общения с телеканалом CBS.

В ходе интервью у хозяина Белого дома спросили, считает ли он, что сможет достичь мирного урегулирования на Украине за пару месяцев.

«Я думаю, что мы с этим справимся, да», — ответил президент США.

На Западе считают, что РФ возьмёт под контроль стратегические территории Украины
На Западе считают, что РФ возьмёт под контроль стратегические территории Украины

До этого Дональд Трамп заявил, что в вопросе темпов урегулирования на Украине для его терпения «последней капли» не существует. Таким образом глава государства ответил на вопрос журналистов о том, какие действия стали бы для него признаком неготовности России к урегулированию. Также президент США заявил, что не рассматривает возможность поставки Киеву ракет Tomahawk. При этом хозяин Белого дома не исключил изменения позиции в будущем, но заверил, что в настоящее время он этого не сделает.

