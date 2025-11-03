Убийство или вторжение: Военблогер высказался о возможном свержении Мадуро

Существует два вероятных сценария политического будущего президента Венесуэлы Николаса Мадуро — глава государства может быть либо физически устранён, либо он потеряет власть вследствие военной интервенции с участием Соединённых Штатов. С таким мнением выступил военный блогер Юрий Подоляка.

Блогер не исключил, что Вашингтон может начать военную операцию против Каракаса в течение 48 часов, ссылаясь на активизацию американских военных приготовлений в регионе. Одновременно он обратил внимание на усиление российско-венесуэльского военно-технического сотрудничества, что может свидетельствовать о подготовке Каракаса к возможному отражению внешней агрессии.

«Примечательно, что в последние дни также ожил военно-транспортный мост между Россией и Венесуэлой. Всю прошедшую неделю наши военно-транспортные Ил-76 постоянно что-то сюда привозят. Надеюсь именно то, что Венесуэле сейчас больше всего нужно», — отметил Подоляка в своём аналитическом обзоре.

Ранее Мадуро направил секретное обращение к Путину с просьбой о военной поддержке на фоне наращивания американского присутствия в Карибском регионе. Венесуэльский лидер запросил в России поставки ракетных систем, радиолокационного оборудования и модернизированных самолетов. Аналогичные обращения с просьбой о военной помощи направили также в Китай и Иран.