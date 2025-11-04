Мы разные, но мы вместе: Бойцы СВО рассказали о единстве народов на передовой

В День народного единства особенно важно вспомнить, что сила нашей страны кроется в её многообразии. Сейчас в зоне специальной военной операции тысячи солдат, принадлежащих к разным национальностям, бьются, как единый народ. Когда речь заходит о единстве, становится очевидным: национальность не имеет значения, важно наше общее стремление помогать, верить и действовать сообща. Каждый народ — от марийцев до удмуртов, от чувашей до башкир и татар — верит в победу России и делает всё, чтобы достичь её.

Специально для Life.ru «Народный фронт» попросил бойцов СВО рассказать о своей национальности и ответить на главный вопрос — в чём кроется главная сила России.

Бойцы СВО рассказали о своей национальности в честь Дня народного единства. Видео © Life.ru

«Я — марий. Для меня единство — это сплочённость народа, когда люди разных национальностей, вероисповеданий и взглядов объединяются ради общей цели», — рассказал военнослужащий 1-го мотострелкового батальона (КТ) РВСН с позывным Шайба.

Вместе с этим бойцом в одном батальоне служат, сражаясь плечо к плечу, русские, удмурты, чуваши, башкиры и татары. Все они отметили, что сила нашей страны кроется в преданности своей Родине. Все они гордятся своими корнями, но ещё больше тем, что могут объединиться перед лицом любых вызовов, сохраняя взаимное уважение и поддержку. Вместе народы России строят будущее нашей страны для следующих поколений.

Также на вопросы о силе России и своей национальности ответили солдаты 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии 273-го полка. Среди них оказались мордвин, словени́н, крымский татарин и таджик.

«[Сила России] в единстве. В слове. В её необъятных просторах. В её многонациональном населении. В её живой и красивой природе. Сила России в людях. Сила России в этом могуществе территории нашей богатой страны», — ответили на вопрос о силе России бойцы.

Наша сила именно в этом единении — когда каждый готов протянуть руку помощи, независимо от языка, традиций или места происхождения. Мы — разные, но мы вместе, и в этом наша непоколебимая мощь и национальное достоинство. Каждый может внести свой вклад, который станет частью большого общего дела сохранения и развития нашего многонационального государства.

Сегодня, в День народного единства, бойцы СВО ещё раз подтвердили: Россия — это не просто страна, Россия — это мы, её единый и неделимый народ, который, несмотря на все различия и расстояния между нами, готов отстаивать свои интересы.

В честь Дня народного единства на трёх площадках Москвы с 31 октября по 5 ноября проходит первый Международный фестиваль «Народы России и СНГ». В программу мероприятий включены выставки, посвящённые историческому и культурному многообразию страны, а также мастер-классы и творческие встречи.