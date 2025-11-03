Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
3 ноября, 09:18

Катар поставил ультиматум Европе, пригрозив остановить поставки СПГ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Igor Grochev

Катар может прекратить поставки СПГ в Европу, если ЕС не пересмотрит свою экологическую политику. Об этом в ходе конференции ADIPEC предупредил министр энергетики Саад бен Шарида аль-Кааби.

Он заявил, что цель нулевых выбросов останется недостижимой, если Европа не ослабит или не откажется от своих ESG-норм. По словам министра, достичь такого результата в текущих условиях невозможно.
Ранее стало известно, что Катар может полностью остановить поставки СПГ в ЕС, если Еврокомиссия не исключит климатические требования из директивы о цепочке поставок.
Ранее сообщалось, что Украина и Соединённые Штаты рассматривают возможность заключения соглашения о закупке американского СПГ. Киев также готов предоставить американским компаниям дешёвое хранение СПГ в своих крупных подземных хранилищах, что может способствовать увеличению его экспорта в другие страны Европы.

Наталья Демьянова
