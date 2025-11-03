Катар поставил ультиматум Европе, пригрозив остановить поставки СПГ

Катар может прекратить поставки СПГ в Европу, если ЕС не пересмотрит свою экологическую политику. Об этом в ходе конференции ADIPEC предупредил министр энергетики Саад бен Шарида аль-Кааби.



Он заявил, что цель нулевых выбросов останется недостижимой, если Европа не ослабит или не откажется от своих ESG-норм. По словам министра, достичь такого результата в текущих условиях невозможно.

Ранее стало известно, что Катар может полностью остановить поставки СПГ в ЕС, если Еврокомиссия не исключит климатические требования из директивы о цепочке поставок.

Ранее сообщалось, что Украина и Соединённые Штаты рассматривают возможность заключения соглашения о закупке американского СПГ. Киев также готов предоставить американским компаниям дешёвое хранение СПГ в своих крупных подземных хранилищах, что может способствовать увеличению его экспорта в другие страны Европы.