В Петербурге задержали подростка за граффити с нацистской символикой на фасаде дома

Правоохранительные органы Санкт-Петербурга задержали подростка за нанесение запрещённой символики на объект культурного наследия в центре города. Как сообщили в ГУ МВД, инцидент произошёл по адресу Апраксин переулок, где на фасаде здания были обнаружены надписи, сделанные белой краской.

В Петербурге задержали подростка за граффити с запрещённой символикой на фасаде дома. Видео © Telegram / Петербургская полиция

«При просмотре камер полицейские установили фигуранта, который поздним вечером, используя аэрозольный баллон с краской, нанёс запрещённый символ на здание», — отметили в полиции.

Сотрудники уголовного розыска задержали 17-летнего местного жителя, подозреваемого в пропаганде и демонстрации запрещенной символики, а также в повреждении объекта культурного наследия. В отношении него начато административное производство по первому факту и возбуждено уголовное дело по статье 243 УК РФ за порчу культурного объекта.

На допросе подросток признал свою вину и дал слово больше не совершать подобных действий.

Ранее сообщалось, что Бутырский суд Москвы приговорил мужчину к 10 суткам административного ареста за публичную демонстрацию нацистской символики. В июле 2025 года его заметили в общественном месте с татуировкой «Чёрное солнце» на локте и футболкой с кельтским крестом. Инцидент привлёк внимание прохожих, которые обратились в полицию.