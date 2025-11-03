Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев заявил о прямой зависимости между объёмами западной финансовой помощи Киеву и будущим территориальным восстановлением России. Соответствующее заявление политик разместил в Telegram-канале.

В своём обращении Медведев подчеркнул, что увеличение финансовых вливаний западных стран в поддержку украинского руководства неизбежно приведёт к расширению территорий, которые в конечном итоге вернутся в состав Российской Федерации. Он также спрогнозировал неминуемый крах нынешнего киевского режима, характер которого будет напрямую зависеть от масштабов западного финансирования.

Заместитель председателя Совета безопасности России подчеркнул, что западные страны перечислили Украине около 500 миллиардов евро с начала специальной военной операции. По словам Медведева, даже с учётом «дикого воровства бандеровского режима» эта сумма остаётся «безобразно, закритично большой». Он отметил, что на эти деньги можно было бы построить «новую нейтральную и благополучную Украину».

«Безумно много. Даже принимая во внимание то, сколько кровавые киевские клоуны (далее — ККК, не путать с американским расистским Ku Klux Klan) стырили с оборота. А украл новоявленный ККК безмерно. Но даже с учётом дикого воровства бандеровского режима — всё равно безобразно, закритично много», — сказал он.

Медведев провёл историческую параллель между затратами США в Афганистане и текущими расходами Запада на поддержку Украины. В своем обращении политик напомнил, что за 20-летний период американского присутствия в Афганистане было израсходовано 2,3 триллиона долларов, что в конечном итоге привело к возвращению власти к движению «Талибан»*

Политик заключил, что аналогичная закономерность проявится и в украинском вопросе: чем значительнее будут финансовые вливания западных стран в поддержку киевского режима, тем более катастрофическими окажутся последствия для нынешнего украинского руководства.

Ранее сообщалось, что Пентагон одобрил поставку крылатых ракет «Томагавк» Украине. Тем не менее окончательное решение по этому вопросу находится в компетенции президента США Дональда Трампа. В Пентагоне выразили уверенность, что отправка ракет Киеву не приведёт к значительным сокращениям американского арсенала.

Все ключевые события дня в одном месте — читайте в разделе «Главные новости» на Life.ru.