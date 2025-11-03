Украина может лишиться поддержки МВФ из-за споров в ЕС о российских активах

Украина может столкнуться с прекращением финансовой поддержки со стороны Международного валютного фонда (МВФ), если Европейский союз не сможет достичь консенсуса по вопросу использования замороженных российских активов для предоставления Киеву «репарационного кредита». Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на осведомлённые источники в европейских дипломатических кругах.

Согласно информации, отказ Бельгии поддержать инициативу по предоставлению кредита под залог замороженных российских активов способен привести к блокированию дальнейшего финансирования Украины со стороны МВФ. Европейские сторонники спорного финансового инструмента подчёркивают, что продолжение поддержки со стороны Фонда имеет критически важное значение для Киева, однако время для достижения договорённостей стремительно сокращается.

Международный валютный фонд в настоящее время рассматривает возможность выделения Украине масштабного кредитного пакета в размере 8 миллиардов долларов, который должен быть распределён в течение последующих трёх лет. Однако перспективы одобрения данной финансовой программы напрямую зависят от способности Европейского союза достичь консенсуса по вопросу «репарационного кредита», для обеспечения которого предполагается использовать замороженные российские государственные активы, преимущественно размещённые в Бельгии.

Как сообщили изданию представитель Европейской комиссии и дипломаты трёх государств-членов ЕС, реализация механизма «репарационного кредита» должна продемонстрировать МВФ финансовую жизнеспособность Украины на ближайшие годы, что является обязательным условием для предоставления финансирования любой стране. Однако на состоявшейся в прошлом месяце встрече лидеров ЕС Бельгия выступила против данного предложения, сославшись на юридические и финансовые аспекты. В результате странам Евросоюза может не хватить времени для выработки единой позиции до ключевого заседания МВФ, запланированного, предположительно, на декабрь.

Публикация особо подчёркивает, что объём предполагаемой помощи со стороны МВФ не является определяющим для бюджета Украины.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что не намерен участвовать в обсуждениях Евросоюза относительно конфискации замороженных российских активов. Он также отметил, что возможности Штатов по оказанию экономического давления на Россию ограничены из-за отсутствия значительных экономических связей, поскольку Россия не является крупным потребителем американских товаров.