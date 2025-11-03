Убийцу трёхлетней девочки не могут наказать полвека из-за халатности следователей

Загадка исчезновения трёхлетней австралийки Шерил Гриммер остаётся неразгаданной на протяжении 55 лет, несмотря на признание предполагаемого преступника, сделанное в 1971 году. Новостной портал News.com осветил детали этого запутанного дела.

Малышка пропала в прибрежной зоне Вуллонгонга в начале января 1970 года. Имеющиеся свидетельства о неизвестном мужчине, увёзшем ребёнка на автомобиле, не привели к установлению её местонахождения.

Спустя год молодой человек признался, что задушил ребёнка и указал предполагаемое место захоронения на фермерской территории. Проверка этой информации не обнаружила ни описанных объектов, ни вещественных доказательств. Повторный анализ оцифрованных материалов в 2016 году заставил следствие вновь обратить внимание на первоначального подозреваемого. После его задержания в 2017 году судебные органы прекратили производство по делу, сославшись на нарушения при получении признательных показаний.

Осенью 2025 года родственники погибшей обвинили правоохранительные органы в халатности. Парламентарий Джереми Бакингем озвучил в законодательном собрании содержание показаний подозреваемого, отметив существующие законодательные ограничения для их полного обнародования.

