В Рязани мужчине ампутировали стопу после отказа в госпитализации

В Рязани мужчине пришлось ампутировать ногу из-за того, что ему ранее отказали в госпитализации в одном из городских медучреждений. Информацию об этом сообщил инфоцентр СК России.

Инцидент начался в августе текущего года, когда рязанец с переломом ноги обратился за экстренной медицинской помощью. Однако сотрудники медицинского учреждения отказались госпитализировать пострадавшего и направили его для лечения в амбулаторных условиях. Несмотря на последующее ухудшение самочувствия, при повторном обращении в больницу мужчине вновь было отказано в предоставлении необходимой медицинской помощи.

Согласно официальному заявлению, спустя две недели после первоначального обращения пациенту была проведена ампутация стопы. В настоящее время пострадавший продолжает лечение, однако его состояние продолжает ухудшаться. Мужчина вынужден самостоятельно приобретать необходимые лекарственные препараты, поскольку обращения в компетентные органы не принесли результатов, а соответствующие меры реагирования до сих пор не приняты.

Следственное управление СКР по Рязанской области уже начало процессуальную проверку по факту неквалифицированного оказания медицинской помощи. Расследование данного инцидента взято на особый контроль центральным аппаратом ведомства.

Ранее жительница Московской области заявила о потере части пальца вследствие врачебной ошибки в частной клинике «МАММА», расположенной в Одинцово. По словам пациентки, после проведённого хирургического вмешательства палец начал некротизироваться, и лишь в другом медицинском учреждении был диагностирован гнойно-некротический процесс. В результате спасти удалось лишь часть пальца, с последствиями в виде отсутствия ногтя и укороченной фаланги. После обращения в клинику, где проводилась операция, женщину обвинили в ненадлежащем уходе за раной.