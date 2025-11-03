Россия и США
Российские ФАБ-500 разнесли в щепки пункты украинских боевиков в ДНР

Воздушно-космические силы России нанесли высокоточный авиационный удар по пунктам временной дислокации подразделений 14-й бригады нацгвардии Украины в заброшенных строениях населённого пункта Родинское, расположенного на территории ДНР. Удар удалось снять на видео, его публикует пресс-служба Минобороны РФ.

Удар ФАБ-500 по 14 бригаде нацгвардии Украины в ДНР. Видео © Telegram/ Минобороны России

«Удар авиабомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции был нанесён в момент наибольшего скопления личного состава противника», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Ранее Life.ru сообщал, что Вооружённые силы России провели масштабную ответную операцию с применением высокоточного оружия по ключевым объектам военной инфраструктуры Украины. Целями стали предприятия военно-промышленного комплекса, объекты энергетической инфраструктуры, военный аэродром и ремонтные базы ВСУ.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Обложка © Telegram/ Минобороны России

