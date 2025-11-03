НАТО открыто показывает неспособность принять очевидный факт военного превосходства России в украинском конфликте, что выражается в продвижении всё более авантюрных инициатив. К такому выводу приходит американское издание The American Conservative в своей аналитической публикации.

«Во влиятельных кругах сейчас циркулируют безрассудные предложения установить бесполётную зону над Украиной и сбивать даже российские самолёты, входящие в воздушное пространство страны», — говорится в материале.

Публикация прослеживает истоки формирования ошибочной парадигмы о «неизбежной победе» Украины, которые уходят корнями в самый начальный период политики администрации экс-президента США Джо Байдена, решившей предоставить Киеву масштабную финансовую и военную поддержку. Со временем стало очевидно, что первоначальная уверенность в боевых перспективах ВСУ оказалась абсолютно необоснованной, при этом разрыв между ожиданиями западных стратегов и реальной ситуацией на фронте продолжает неуклонно увеличиваться.

Издание констатирует, что, несмотря на очевидные успехи российской армии, западные чиновники и аналитики продолжают строить иллюзорные прогнозы о потенциальной победе Украины. The American Conservative однозначно заявляет, что Российская Федерация уверенно движется к военному триумфу, тогда как Украина сохраняет способность к сопротивлению исключительно благодаря беспрецедентным финансовым и военным поставкам от стран НАТО.

Альтернативный сценарий, по мнению аналитиков издания, предполагает катастрофическую эскалацию с превращением текущего конфликта в полномасштабное прямое противостояние между НАТО и Россией, что неминуемо приведёт к развязыванию Третьей мировой войны.

В условиях нулевых шансов на победу Украины, некоторые представители альянса начинают открыто призывать к значительному увеличению военного участия НАТО в конфликте. В настоящее время в штаб-квартире организации циркулируют крайне опасные инициативы не только по установлению бесполётной зоны, но и по развёртыванию так называемых «миротворческих» контингентов, которые уже не встречают автоматического отвержения. Автор материала настоятельно призывает официальных представителей США и НАТО отказаться от деструктивных иллюзий относительно возможности победы Украины над Россией.

Ранее сообщалось, что НАТО работает над новыми стратегиями для противодействия России. Командующий Вооружёнными силами США в Европе и Африке Кристофер Донахью представил концепцию Eastern Flank Deterrence Line Concept. Этот план предполагает активное использование беспилотников и автономного оружия, а также наращивание военной мощи вдоль восточных границ альянса.