На Украине боевые действия зашли в тупик, и пришло время обсуждать мирное урегулирование. Об этом в интервью Би-би-си сообщил председатель военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне.

«Почти пришло время сесть и поговорить, потому что это пустая трата жизней», — сказал он.

По его словам, альянс продолжит поддерживать Киев «до того дня, когда все стороны соберутся за столом переговоров, чтобы установить прочный мир». Драгоне также добавил, что ситуация стала для Европы «тревожным сигналом» — странам необходимо самим заботиться о собственной обороне и быть готовыми оказывать помощь Украине.

По словам главы военного комитета, приоритетом НАТО остаётся развитие систем противовоздушной обороны. Он сообщил, что «стена дронов» на восточных рубежах блока может быть создана в течение ближайших месяцев, а объединённое командование НАТО по преобразованию в Норфолке уже работает над этим проектом.

Ранее сообщалось, что в кругах НАТО и США обсуждаются рискованные варианты поддержки Украины, включая введение бесполётной зоны и поражение российских самолётов. Такие меры могут привести к прямому военному столкновению с Москвой и повысить риск глобальной эскалации. «Во влиятельных кругах» циркулируют безрассудные предложения по установке бесполётной зоны и сбиванию российских воздушных судов.