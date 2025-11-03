Милонов призвал депутатов перейти на сюртуки и френчи вместо «бездуховных» костюмов

Российский парламентарий Виталий Милонов выступил с инициативой возвращения к более строгому дресс-коду для депутатов Государственной думы, а также призвал отказаться от дорогостоящих костюмов зарубежного производства, которые он охарактеризовал как «бездуховные». Соответствующее заявление политик сделал в интервью «Газете.ru», комментируя предположение известного стилиста Владислава Лисовца о возможном переходе народных избранников на спортивную одежду в будущем.

«Гражданин стилист что-то перепутал. Возможно, он имел в виду Европарламент. Вот тогда уже лет через 15 люди будут ходить либо совсем без штанов, либо в банановых листьях», — категорично заявил Милонов.

Парламентарий выразил уверенность, что российские законодатели, напротив, должны двигаться в противоположном направлении — отказываться от импортных костюмов в пользу традиционной отечественной одежды.

По мнению депутата, в перспективе члены российского парламента должны перейти к ношению сюртуков, френчей или даже специальной форменной одежды, соответствующей статусу депутатов «великой российской империи». Милонов подчеркнул, что дорогостоящие костюмы иностранного производства не только лишены духовности, но и демонстрируют излишнюю роскошь, несовместимую с моральным обликом народного избранника.

