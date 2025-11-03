Стало известно, в какой отрасли россияне зарабатывают до 400 тысяч рублей в месяц

Специалисты по виртуальной и дополненной реальности в Москве и Санкт-Петербурге получают рекордные зарплаты на фоне растущего спроса на цифровые технологии. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование.

«Junior VR/AR-разработчик в Москве или Санкт-Петербурге может рассчитывать на зарплату 120–150 тыс. рублей. А вот Senior — уже на 250–400 тысяч + бонусы», — сообщила основательница агентства Breaking Trends Юлия Загитова.

Аналитики отмечают взрывной рост интереса к специалистам на стыке технологий и производства. По данным hh.ru с начала года в сфере 3D-печати открыто около 1 000 вакансий, а для IoT-инженеров — 400 позиций. При этом на Москву и Петербург приходится более половины всех предложений.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Госдумы завила, что в России фиксируется дефицит кадров, что приводит к увеличению зарплат, которые растут быстрее уровня производительности труда. А это вызывает ускорение инфляции.